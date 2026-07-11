Te presentamos la cartelera para el fin de semana en la Angelópolis

– _Hay música, baile y hasta el Pokémon Go Fest_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 11 de julio de 2026.- La Angelópolis ofrece distintas actividades para disfrutar con la familia o los amigos.

Iniciamos el sábado a las 10:30 horas en el Teatro de la Ciudad con el espectáculo de danza “Un encuentro con las Bellas Artes” a cargo de la Academia Cultural y Artística de Puebla (ACAP). Un espectáculo sin igual, la entrada es libre.

Además, el Museo Amparo tiene el taller de modelado en barro, en donde hacer una figura inspirada en el arte prehispánico, y también tendrán las visitas guiadas a la exposición “Memoria y relato. La fotografía en Puebla”. ¡No te lo pierdas!

Si eres más creativo, te invitamos al Taller de cuento y gráfica más museo itinerante que se realizará de 10:30 a 12:30 en la biblioteca de San Felipe Hueyotlipan. La entrada es libre.

Además, si eres amante del gaming, no te puedes perder el Pokémon Go Fest, sé parte de este evento global en donde Puebla es la única sede en México para este festival que congregará a fanáticos de Pokémon. La cita es este sábado y domingo en el Parque del Carmen a partir de las 10:00 horas.

Para el domingo, te invitamos al concierto de la Banda Sinfónica Municipal en el Teatro de la Ciudad. Disfruta de las interpretaciones musicales de una de las bandas sinfónicas más antiguas del país y que este año festejan su 130 aniversario. La entrada es libre.

Por la tarde, te esperamos al concierto Tributo a Enanitos Verdes y a los Hombres G interpretado por el grupo Crush, disfruta de las canciones más emblemáticas de estos grupos que ya son parte de la historia del rock en español. La cita es en el Teatro de la Ciudad a las 16:00 horas, la entrada es libre.

Disfruta de un entretenido fin de semana.