Dejaron cadáver dentro de un tonel en Tehuacán

- Tal vez, la víctima era una mujer
Desde Puebla
Dejaron el cadáver de una persona en un tonel en barranca de Tehuacán.
En la colonia Observatorio y límites con Rincón, entre calle 9 Norte, pasando la Quinta de Mayo de las Doncellas.
De acuerdo al primer informe podría tratarse de una mujer, que vestía pantalón de mezclilla, una blusa en color rosa, se encontraba maniatada y con huellas de violencia.
Hasta el momento, la persona no ha sido identificada.
You may also like
-
Ejecutaron a “El Chiburro” en Puebla
-
Celebra el Día Mundial del Cacao con un nuevo ritual: Tres formas de disfrutar este ingrediente
-
Raymix presenta “Me dolió”, una Electrosalsa de desamor sobre el dolor de ser reemplazado
-
Trasciende presunta detención del director de la policía de Tlaola
-
Yadira tenía 29 años y trabajaba como mesera, ella era la joven asesinada ayer en Tehuacán