Dejaron cadáver dentro de un tonel en Tehuacán

Tal vez, la víctima era una mujer

Desde Puebla

Dejaron el cadáver de una persona en un tonel en barranca de Tehuacán.

En la colonia Observatorio y límites con Rincón, entre calle 9 Norte, pasando la Quinta de Mayo de las Doncellas.

De acuerdo al primer informe podría tratarse de una mujer, que vestía pantalón de mezclilla, una blusa en color rosa, se encontraba maniatada y con huellas de violencia.

Hasta el momento, la persona no ha sido identificada.