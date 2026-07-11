Gobierno mexiquense y magisterio acuerdan mejoras salariales y prestaciones para docentes

EL VALLE

Toluca, Méx.- Desde Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo mexiquense, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó la firma del Convenio de Sueldos y Prestaciones 2026 con el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), un acuerdo que, afirmó, representa el reconocimiento institucional a la labor cotidiana de las maestras y los maestros que sostienen el sistema educativo estatal.

Ante integrantes de la dirigencia sindical, autoridades educativas, legisladores y representantes del magisterio, la mandataria estatal destacó que las y los docentes son un pilar indispensable para la transformación de la entidad, debido a que con su enseñanza contribuyen a formar nuevas generaciones con mejores oportunidades y una sociedad más justa.

Delfina Gómez recordó su origen como integrante del gremio docente y su vínculo histórico con el SMSEM, al señalar que desde sus primeros pasos profesionales se acercó a esta organización sindical tras egresar de la Normal No. 21.

“Claro que sí somos de ustedes y además con mucho orgullo”, afirmó al dirigirse a las y los maestros, al tiempo que reconoció que los avances alcanzados en materia laboral son resultado de años de organización, gestión y lucha sindical.

La titular del Ejecutivo estatal reconoció el trabajo del secretario general del SMSEM, Jenaro Martínez Reyes, a quien calificó como un dirigente comprometido con las necesidades del magisterio y destacó la capacidad de la organización sindical para defender los derechos de sus agremiados mediante el diálogo institucional.

Asimismo, agradeció la participación de los equipos del Gobierno del Estado de México y del sindicato que participaron en las mesas de negociación para concretar los acuerdos establecidos en el convenio.

El Convenio de Sueldos y Prestaciones 2026 contempla diversos beneficios orientados a fortalecer las condiciones económicas, profesionales y sociales de las maestras y maestros mexiquenses.

Entre los acuerdos alcanzados destaca un incremento del 4 por ciento al sueldo base, además de un fortalecimiento salarial del 5 por ciento aplicado desde enero y un 2 por ciento adicional a partir de septiembre. También se establecieron aumentos del 4 por ciento a las labores docentes y del 5 por ciento en el concepto de despensa.

En materia de desarrollo profesional, el acuerdo incluye apoyos económicos para estudios de posgrado, obtención de grados académicos, gratificaciones mensuales por estudios superiores y respaldo para formación en el extranjero.

El convenio también contempla prestaciones asistenciales, entre ellas apoyos para implementos de rehabilitación como lentes, prótesis y órtesis; ayudas por fallecimiento de familiares directos o afectaciones ocasionadas por desastres naturales, así como licencias con goce de sueldo por enfermedad terminal o recuperación prolongada.

Para fortalecer el bienestar de las familias del magisterio, se incorporaron becas para hijas e hijos de docentes, apoyos para jefas de familia, becas para estudiantes con discapacidad y beneficios relacionados con el Fondo de Apoyo a la Vivienda.

Además, se dará continuidad a acciones de mantenimiento y construcción de espacios destinados al bienestar docente, centros de desarrollo infantil y casas de descanso para la convivencia familiar del personal educativo.

La gobernadora señaló que, durante los casi tres años de su administración, el magisterio ha sido un aliado fundamental para impulsar una transformación educativa basada en el humanismo, la ciencia y el sentido social.

Reconoció la labor de más de 105 mil docentes beneficiados con este convenio, quienes atienden a la matrícula educativa más grande del país.

Delfina Gómez subrayó que, aunque existen retos pendientes y las necesidades del sector educativo son amplias, el diálogo permanente permitirá continuar construyendo mejores condiciones para las y los trabajadores de la educación.

En este sentido, reiteró que la administración estatal continuará trabajando con responsabilidad y sensibilidad para mejorar la calidad de vida del magisterio.

La gobernadora destacó también el papel que desempeñan las y los docentes más allá de las aulas, especialmente como figuras de acompañamiento emocional para niñas, niños y jóvenes.

Explicó que muchos estudiantes enfrentan situaciones complejas en sus hogares, por lo que una palabra de apoyo, una orientación o una muestra de afecto por parte de sus maestros puede convertirse en un momento significativo durante su formación.

Asimismo, agradeció la participación del magisterio en actividades sociales impulsadas por el Gobierno estatal, como las Jornadas por la Paz, eventos culturales y deportivos, y acciones encaminadas a proteger a niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, Jenaro Martínez Reyes, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, afirmó que el Convenio de Sueldos y Prestaciones 2026 representa un avance para fortalecer el bienestar y el poder adquisitivo de las maestras, maestros y sus familias.

Destacó que el acuerdo refleja la voluntad de construir beneficios mediante el diálogo y la colaboración entre la representación sindical y las autoridades estatales.

En tanto, Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), aseguró que el convenio es muestra de una política educativa basada en el respeto y la comunicación permanente con el magisterio.

Señaló que mejorar las condiciones laborales y profesionales del personal docente contribuye directamente al fortalecimiento de la educación pública y a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, donde el bienestar de las maestras y maestros es fundamental para ofrecer una enseñanza de mayor calidad.

Al encuentro asistieron la oficial mayor del Estado de México, Mónica Chávez Durán; el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez; integrantes del Comité Ejecutivo del SMSEM; legisladores locales y federales, así como representantes de la estructura educativa estatal.