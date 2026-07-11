Ejecutaron a “El Chiburro” en Puebla

Staff/AG

Un hombre apodado “El Chiburro” fue privado de la vida en la colonia Joaquín Colombres en Puebla capital.

Trasciende que era señalado como extorsionador en la zona.

Junto al cuerpo fue localizada una cartulina con un mensaje.

La zona fue acordonada por elementos policiales para preservar los indicios balisticos.

Personal de la Fiscalía General del Estado del area de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos efectua las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.