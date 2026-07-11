Disminuyó 0.8% la actividad industrial en mayo de 2026, a tasa mensual

Staff/AG
El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) permite conocer y dar seguimiento a la evolución de la actividad industrial en México.
I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
En mayo de 2026, con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial descendió 0.8 % respecto al mes previo, en términos reales. A tasa anual no presentó variación.
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