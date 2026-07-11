Ingresaron a México 5.3% más personas viajeras desde el extranjero en mayo de 2026 y salieron 14.8% más residentes del país, a tasa anual

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La Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) genera información sobre el número de las y los viajeros internacionales que entran o salen de México, el gasto que realizan durante su visita, lugar de residencia y las características generales del viaje. Esta información permite contar con indicadores para la toma de decisiones y contribuye a los cálculos macroeconómicos del país.

Las y los viajeros internacionales son quienes realizan viajes fuera de su país de residencia por cualquier motivo y duración. Estos viajes pueden ser de flujo receptor (entradas) o emisor (salidas).

I. ENTRADAS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

Entradas de las y los viajeros internacionales

En mayo de 2026 ingresaron al país 8 358 437 viajeras y viajeros internacionales: 5.3 % más que en el mismo mes de 2025. De esta cantidad, 3 921 172 (46.9 %) entraron como turistas internacionales —residentes en el extranjero que se hospedaron al menos una noche en México— (ingresaron 4.5 % más que en mayo de 2025) y 4 437 2 65 (53.1 %) lo hicieron como excursionistas internacionales —que no pernoctaron en su viaje

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