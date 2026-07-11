Se vendieron en México 3 194 vehículos pesados al menudeo y 3 278 al mayoreo, en junio de 2026

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El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) brinda información sobre la venta, producción y exportación de vehículos pesados en nuestro país.

Durante junio de 2026, en el mercado nacional, las 13 empresas que conforman este registro reportaron un aumento de 119 unidades en ventas al menudeo, en comparación con el mismo mes del año anterior. En el mercado al mayoreo, el aumento fue de 1 025 unidades, en el mismo mes de referencia.

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