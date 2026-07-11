El otro partido: Cómo el Mundial activa a los lectores de Latinoamérica que no siguen el fútbol

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Los datos de ventas de Buscalibre durante los mundiales de fútbol revelan un segmento de consumidores que intensifica sus hábitos de lectura cuando el torneo copa la agenda cultural.

El Mundial de Fútbol no paraliza a todo el mundo por igual. Mientras una parte significativa de la población latinoamericana reorganiza su agenda alrededor de los partidos, existe otro segmento que aprovecha para dedicar más tiempo a otras actividades como la lectura. Buscalibre, la librería más grande de Latinoamérica, que vende libros físicos y los entrega en cualquier lugar del territorio, explica que durante los torneos de 2018 y 2022 muestran patrones consistentes que permiten trazar un perfil de este lector silencioso que el fútbol activa.

“Los eventos deportivos masivos generan una saturación del espacio público que no todo el mundo procesa de la misma manera. Hay un perfil de consumidor cultural que, ante esa concentración de estímulos en un solo tema, busca activamente un espacio propio. La lectura cumple ahí una función que va más allá del entretenimiento: es una forma de mantener la autonomía sobre el propio tiempo cuando el entorno impone una agenda muy definida”, comenta Juan José Daza, Director de Buscalibre.

Los datos apuntan a algo más específico que un simple aumento de ventas. Lo que se observa es un movimiento dentro del mix de géneros: la fantasía juvenil y la novela romántica crecen hasta un 30% en España y hasta un 20% en Latinoamérica frente a períodos regulares, mientras que la novela histórica y la no ficción caen más de un 20% durante las semanas del torneo.

En países como México y Argentina, muestran disminuciones consistentes en compras de libros durante el torneo. En Colombia la caída de ventas fue notoriamente mayor en 2018, cuando el equipo nacional clasificó al Mundial, que en 2022, cuando no lo hizo. La participación directa de un país en el torneo intensifica el efecto sobre los hábitos de lectura de su población. Esa relación refleja cómo los eventos de identidad colectiva reorganizan prioridades culturales.

En cuanto al perfil de los compradores, en Colombia, el comprador activo durante el Mundial tiene entre 23 y 30 años, con una distribución de 55% hombres y 45% mujeres, y tiende a adquirir libros con frecuencia como regalo. En Ecuador, el perfil se desplaza hacia el segmento de 25 a 34 años, con un 60% de compradoras mujeres. En Perú, la tendencia es similar, donde predominan adultos jóvenes con mayoría femenina. Para México el perfil comprador que abarca desde los 20 hasta los 60 años apuntan a una dinámica que no responde únicamente al Mundial, sino a la coincidencia con el cierre de la temporada escolar y el inicio de las vacaciones de verano. Estos datos sugieren que el lector que permanece activo durante el torneo responde a perfiles específicos que varían según el vínculo histórico y emocional de cada país con el fútbol.

“En Buscalibre estamos para los lectores de siempre, independientemente de lo que ocurra en la agenda del país. Durante el Mundial o fuera de él, hay un público que sigue buscando su próximo libro, y nuestro rol es estar ahí con una oferta de más de 10 millones de títulos y las herramientas para que ese encuentro con la lectura ocurra. El fútbol mueve masas, pero la lectura también tiene su propia audiencia fiel, y esa audiencia no desaparece”, concluye Juan José Daza, Director de Buscalibre.

El Mundial concentra la atención de una mayoría, pero simultáneamente consolida los hábitos de quienes quedan al margen de esa corriente. Esa tensión entre agenda colectiva y preferencias individuales produce movimientos temporales pero medibles en el consumo literario.

Sobre Buscalibre

Buscalibre es una librería online que vende libros físicos y que los envía directamente hasta el domicilio de la persona. Nació en Chile hace 17 años y hoy está presente en: Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, México, Perú y Ecuador. Su servicio le permite integrar toda la oferta de libros de estos países y ponerlos a disponibilidad de sus clientes. Buscalibre cuenta con un portafolio de 60.000 referencias a nivel nacional y 10 millones de títulos en general, con la posibilidad de hacerlo llegar a cualquier lugar del país.