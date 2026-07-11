¿Comezón que no desaparece? Podría ser más que piel reseca

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La picazón constante, la resequedad y la irritación pueden parecer algo normal, pero también podrían ser señales de dermatitis atópica.

La piel habla. Y cuando la resequedad extrema, la comezón constante o la irritación se vuelven parte de la rutina, podrían estar enviando una señal que va más allá de una simple sensibilidad cutánea. Estos síntomas pueden estar relacionados con la dermatitis atópica, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a más del 10% de la población en México.

Aunque suele asociarse únicamente con molestias en la piel, la dermatitis atópica puede impactar múltiples aspectos de la vida cotidiana, desde el descanso y la actividad física hasta la confianza personal y las relaciones sociales.

“La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica que provoca resequedad, comezón e irritación en la piel. Sin embargo, sus efectos van mucho más allá de los visible” explica Ana del Carmen García, Gerente Médica de Inmunología y Dermatología en Sanofi.

Quienes viven con esta condición pueden experimentar dificultades para dormir debido a la intensa comezón persistente que provoca una necesidad constante de rascarse. Además, es común que sientan incomodidad al realizar ciertas actividades cotidianas o que incluso adapten la forma en que se visten para evitar la irritación, reducir molestias o disimular las lesiones visibles en la piel.

Cuando una condición de la piel también afecta el bienestar emocional

La relación entre la salud de la piel y la salud emocional es cada vez más evidente. Vivir con síntomas persistentes puede generar frustración, inseguridad y afectar la percepción que una persona tiene de sí misma.

De hecho, el 85% de las personas con dermatitis atópica ha experimentado algún nivel de ansiedad o depresión, mientras que el 82% ha manifestado sentirse avergonzada o incómoda debido a los signos visibles de la enfermedad.

Estas experiencias pueden llevar a algunas personas a evitar actividades sociales, limitar ciertos hábitos cotidianos o enfrentar desafíos en ámbitos como el trabajo, la escuela o las relaciones personales.

Escuchar a la piel es el primer paso

Uno de los principales retos es que muchas personas normalizan los síntomas y retrasan la búsqueda de atención médica, pensando que la comezón o la resequedad severa son algo con lo que simplemente tienen que vivir.

Sin embargo, la doctora Ana del Carmen recuerda que la dermatitis atópica es una enfermedad que puede diagnosticarse y controlarse con el acompañamiento adecuado. Actualmente existen terapias especializadas que ayudan a mejorar los síntomas y pueden transformar de manera significativa la calidad de vida de quienes viven con esta condición.

Más allá del cuidado estético

Cuidar la piel no es únicamente una cuestión de apariencia. Reconocer las señales de alerta y buscar atención médica cuando los síntomas persisten puede ser un paso importante para recuperar bienestar físico y emocional.

Si la comezón no desaparece, la resequedad es recurrente o la irritación afecta actividades cotidianas, quizá es momento de prestar atención: podría tratarse de algo más que piel seca.

Acerca de Sanofi

Sanofi es una empresa biofarmacéutica impulsada por la I+D y potenciada por la IA, comprometida con mejorar la vida de las personas y ofrecer un crecimiento contundente. Aplicamos nuestro profundo conocimiento del sistema inmunológico para desarrollar medicamentos y vacunas que tratan y protegen a millones de personas en todo el mundo, con un pipeline innovador que podría beneficiar a millones más. Nuestro equipo está guiado por un propósito: perseguimos los milagros de la ciencia para mejorar la vida de las personas; esto nos inspira a impulsar el progreso y generar un impacto positivo en nuestra gente y las comunidades a las que servimos, abordando los desafíos más urgentes en materia de salud, medio ambiente y sociedad de nuestro tiempo.