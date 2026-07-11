Celebra el Día Mundial del Cacao con un nuevo ritual: Tres formas de disfrutar este ingrediente

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Silk comparte tres recetas fáciles para transformar cualquier momento del día en una experiencia más deliciosa y nutritiva.

Del café de la mañana a un desayuno de fin de semana, el cacao encuentra nuevas maneras de disfrutarse cuando se combina con bebidas vegetales.

Hay ingredientes que nunca pasan de moda. El cacao es uno de ellos. Después de más de cinco mil años formando parte de nuestra historia gastronómica, sigue reinventándose en la cocina gracias a nuevas formas de consumo que privilegian el sabor y la practicidad.

Hoy, el cacao ya no solo vive en una barra de chocolate o en un postre especial. También protagoniza el café de cada mañana, smoothies, pancakes, bowls y bebidas reconfortantes que convierten una receta sencilla en un pequeño ritual de autocuidado.

En el marco del Día Mundial del Cacao, que se conmemora cada 7 de julio, Silk invita a celebrar esta fecha demostrando que nunca fue tan fácil sentirte saludable. Su nueva fórmula ofrece un sabor más cremoso y delicioso vs su fórmula anterior que en cada preparación y brinda una textura ideal para recetas. Además, todas sus variedades están adicionadas con calcio y seis nutrientes esenciales como vitaminas D, A, B12, E y B2, haciendo más sencillo sumar nutrientes esenciales a la alimentación diaria.

Empieza la mañana con unos Pancakes de Cacao y Avena

Ingredientes (6 pancakes)

1 taza de avena molida

1 plátano maduro

1 taza de Silk Avena sin azúcar añadida

2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de extracto de vainilla

Canela al gusto

Fruta fresca para decorar

Preparación

Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Calienta un sartén antiadherente a fuego medio. Vierte porciones de la mezcla y cocina durante 2 o 3 minutos por cada lado. Sirve con fruta fresca o un poco de cacao espolvoreado.

Haz una pausa con un Mocha Cremoso

Ingredientes

1 taza de café recién preparado

1 taza de Silk Almendra sin azúcar

1 cucharada de cacao en polvo

1 cucharadita de miel o endulzante al gusto

Canela o vainilla

Preparación

Calienta un poco de Silk Almendra sin azúcar sin dejar que hierva. Incorpora el cacao y mezcla hasta que se disuelva por completo. Agrega el café caliente y el endulzante. Finaliza con un toque de canela o vainilla.

Cierra el día con un Smoothie de Cacao y Plátano

Ingredientes

1 taza de Silk Avena sin azúcar añadida

1 plátano congelado

1 cucharada de cacao en polvo

½ taza de hielo

½ cucharadita de canela

1 cucharada de avena

Preparación

Coloca todos los ingredientes en la licuadora. Licúa hasta obtener una textura suave y cremosa. Sirve de inmediato y decora con cacao en polvo.

Al final, celebrar el Día Mundial del Cacao es también una invitación a darle un nuevo significado a uno de los ingredientes más representativos de nuestra gastronomía. Un desayuno preparado con calma, una pausa para disfrutar una bebida caliente o una receta compartida en familia pueden convertirse en esos pequeños rituales que hacen especial cualquier día. Con propuestas sencillas y llenas de sabor, el cacao sigue demostrando por qué, después de miles de años, continúa siendo uno de los ingredientes favoritos alrededor del mundo.