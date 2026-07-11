Raymix presenta “Me dolió”, una Electrosalsa de desamor sobre el dolor de ser reemplazado

Staff/RG

Con una letra directa y emocional, Raymix transforma la decepción amorosa en una canción bailable que mantiene vivo su sello musical.

Raymix presenta “Me Dolió”, su nuevo sencillo que contiene una nueva mezcla de sabores (Electro y Salsa). Una electrosalsa sentimental que explora el dolor de entregar el corazón, creer en una promesa de amor y, finalmente, enfrentar la decepción de ser reemplazado.

En “Me Dolió”, Raymix canta desde una herida profundamente identificable: la que nace de una relación que parecía destinada a durar, pero que termina derrumbándose cuando alguien más ocupa tu lugar. La canción captura la sensación de no haber sido valorado, de ver cómo los sueños compartidos desaparecen y de cargar con el peso de un corazón roto por una decisión ajena.

Con frases como “me dolió el corazón” y “la sensación de ser reemplazado”, el tema conecta directamente con el desamor y la vulnerabilidad emocional. En esta ocasión, Raymix canaliza esa emoción a través de la electrosalsa, fusionando ritmos vibrantes, sensibilidad melódica y la energía bailable que se ha convertido en un elemento distintivo de su identidad musical.

“Me Dolió” mantiene el ADN artístico que ha definido la carrera de Raymix: la fusión de ritmos latinos, elementos electrónicos y una narrativa cargada de emoción. Reconocido ampliamente como pionero de la electrocumbia mexicana, Raymix continúa explorando nuevos territorios musicales con este lanzamiento de electrosalsa, creando una canción que une el desamor con el ritmo y ofrece a los oyentes una forma de expresar y liberar aquello que duele a través de la música.

Con este lanzamiento, Raymix reafirma su evolución como artista, manteniéndose fiel al sonido y la autenticidad emocional que le han permitido conectar con públicos diversos y distintas generaciones a través de canciones que combinan baile, emoción y una voz profundamente cercana.

Además, en redes sociales, Raymix nos asegura ciertas sorpresas que se vienen de su nueva música y quizás de su siguiente álbum, que al escuchar “Me Dolió” se siente que serán grandes creaciones las que vienen en camino.