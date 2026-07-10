Trasciende presunta detención del director de la policía de Tlaola

Se desconoce el motivo y el presidente municipal no ha explicado nada

Abelardo Domínguez

Tlaola, Puebla. – La tarde de este viernes fue detenido Ángel Miguel Garrido, titular de la dirección de la policía municipal de Tlaola; hasta el momento no se ha informado el motivo del procedimiento.

Los hechos ocurrieron después de las 17:00 horas. Existen dos versiones: Una indica que comía y la otra señala que estaba en la comisaría municipal.

Fue intervenido y retenido presuntamente por elementos de la policía estatal y personal de la secretaría de Marina.

La noticia se difundió rápidamente entre los habitantes del municipio. Las autoridades guardan total hermetismo: no han confirmado oficialmente la detención ni indicaron dónde se encuentra el funcionario.

Tampoco se sabe si la medida está relacionada con sus responsabilidades en materia de seguridad o responde a asuntos particulares. Al ser consultado, el presidente municipal se negó a emitir declaraciones.

Hasta el cierre de esta nota, presidencia municipal no ha publicado ningún comunicado al respecto.