Trasciende presunta detención del director de la policía de Tlaola

- Se desconoce el motivo y el presidente municipal no ha explicado nada
Abelardo Domínguez
Tlaola, Puebla. – La tarde de este viernes fue detenido Ángel Miguel Garrido, titular de la dirección de la policía municipal de Tlaola; hasta el momento no se ha informado el motivo del procedimiento.
Los hechos ocurrieron después de las 17:00 horas. Existen dos versiones: Una indica que comía y la otra señala que estaba en la comisaría municipal.
Fue intervenido y retenido presuntamente por elementos de la policía estatal y personal de la secretaría de Marina.
La noticia se difundió rápidamente entre los habitantes del municipio. Las autoridades guardan total hermetismo: no han confirmado oficialmente la detención ni indicaron dónde se encuentra el funcionario.
Tampoco se sabe si la medida está relacionada con sus responsabilidades en materia de seguridad o responde a asuntos particulares. Al ser consultado, el presidente municipal se negó a emitir declaraciones.
Hasta el cierre de esta nota, presidencia municipal no ha publicado ningún comunicado al respecto.
You may also like
-
Yadira tenía 29 años y trabajaba como mesera, ella era la joven asesinada ayer en Tehuacán
-
Cinco mil vialidades rehabilitadas transforman la capital del estado: Armenta
-
Ven al Festival del Molote en San Pedro Cholula
-
Se espera lluvia la tarde de este viernes en la capital poblana
-
Encabeza rectora Lilia Cedillo congreso internacional en la Facultad de Lenguas BUAP