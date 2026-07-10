Yadira tenía 29 años y trabajaba como mesera, ella era la joven asesinada ayer en Tehuacán

Desde Puebla

Identifican a joven ejecutada ayer en Tehuacán.

La mujer asesinada con disparos la noche del jueves fue identificada como Yadira Azucena “N, de 29 años de edad, mesera.

De acuerdo con reportes preliminares, era originaria de Tehuacán y tenía su domicilio en la colonia San Rafael.

El ataque ocurrió en la vía pública y, hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.