PROFEPA aseguró aves en peligro de extinción 

Erika Méndez
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguró 58 aves y siete ejemplares de orquídeas en Tlacotepec de Benito Juárez y Tepanco de López.
Durante un operativo en carreteras, donde se revisaron vehículos particulares, de carga y transporte público.
Las aves eran 32 cenzontles, ocho cardenales rojos y 18 capulinero floricano.
Los cenzontles, se encuentran enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie amenazada.
Tras una valoración física y teológica, las aves fueron liberadas en el municipio de Tlacotepec, mientras que de las orquídeas en los próximos días definirán su destino.
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