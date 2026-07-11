PROFEPA aseguró aves en peligro de extinción 

Erika Méndez

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguró 58 aves y siete ejemplares de orquídeas en Tlacotepec de Benito Juárez y Tepanco de López.

Durante un operativo en carreteras, donde se revisaron vehículos particulares, de carga y transporte público.

Las aves eran 32 cenzontles, ocho cardenales rojos y 18 capulinero floricano.

Los cenzontles, se encuentran enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie amenazada.

Tras una valoración física y teológica, las aves fueron liberadas en el municipio de Tlacotepec, mientras que de las orquídeas en los próximos días definirán su destino.