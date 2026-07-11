Más de 3 mil piezas arqueológicas han sido repatriadas en lo que va de este sexenio: INAH

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En continuidad a la política cultural de repatriación de piezas arqueológicas de la 4T, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presumió que en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum se han repatriado 3 mil 716 bienes arqueológicos, histórico y etnográficos.

Los 3 mil 716 bienes arqueológicos repatriados corresponden a un año y nueve meses del actual periodo presidencial, que representan “10 veces más objetos culturales que todo el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), y el equivalente al 68% de lo recuperado en el periodo de Enrique Calderón (2016-2012)”.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se repatriaron 14 mil 162 piezas que sumadas a los 3 mil 716 de Sheinbaum suman un total de 17 mil 878 bienes arqueológicos, históricos y etnográficos en lo que va de la 4T.

Joel Omar Vázquez Herrera, titular del INAH fue quien abrió la conferencia mañanera del viernes 10 de julio con esos datos, además, recordó la reciente apertura del Museo Grandeza Teotihuacana en la Zona Arqueológica de Teotihuacán –con una inversión de 7 millones de pesos–, que, desde su apertura, el pasado 9 de junio, a la fecha ha recibido 25 mil visitas.

Entre los objetos que resguarda ese recinto de sitios, en su mayoría, inéditos, se encuentran 14 pelotas de hule halladas en la comunidad de El Manatí (zona pantanosa), en Veracruz. Como Proceso pudo constatar durante un recorrido para prensa, previo a la inauguración, esa pieza se encuentra dentro de una vitrina con temperatura especial tomando en cuenta su estado, por eso mismo se expone de manera temporal.

Y aunque efectivamente hay piezas destacadas teotihuacanas muy poco vistas y en otros casos inéditas, llama la atención que la pelota de hule de características olmeca sea la que abra el museo de grandeza teotihuacana.

No solo fue ese el que recibió un presupuesto, también el de resguardo de Murales, y el principal de la zona arqueológica tuvieron una renovación en sus salas, propuestas curatoriales y museográficas.

Sobre esto último es importante señalar que en una nueva revisión, y acorde con “nuevas líneas museográficas”, según advirtió José Manuel Pérez Gay, coordinador Nacional de Museografía del INAH, a Proceso, en la mayoría de las piezas expuestas en Grandeza Teotihuacana no se presentan fechas que den cuenta de su antigüedad, obligando al visitante a consultar la información vía tecnologías como QR.