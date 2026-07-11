Arman batalla campal en sala de espera del AICM

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pasajeros y personal de una aerolínea protagonizaron una fuerte pelea al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que provocó la intervención de los elementos de seguridad.

Testigos grabaron el momento y difundieron el video en redes sociales, donde se viralizó rápidamente. En las imágenes se observa un grupo de hombres con actitud violenta que golpean y agreden a personal de atención al cliente de Aeroméxico.

La riña ocurrió el pasado 8 de julio en una sala de espera de la Terminal 2 del AICM frente a los demás usuarios. En los videos se muestra cómo uno de los agresores es sujetado por otras personas para evitar que siga correteando y golpeando a los trabajadores.

Los hombres también se metieron al mostrador de la aerolínea para agredir al personal. Varios trabajadores se alejaron de la zona de riesgo, mientras los agresores seguían con amenazas, aventando el mobiliario y gritando palabras altisonantes.

¿Por qué surgió la pelea?

De acuerdo con testigos, los hombres eran pasajeros de un vuelo de Aeroméxico, sin embargo, el personal encargado decidió expulsarlos del avión como medida preventiva, porque comenzaron a tener una actitud que podía poner en riesgo a los demás usuarios.

Reportes indican que los sujetos iban en presunto estado de ebriedad, y que uno de ellos comenzó a causar deterioros en la aeronave. Posteriormente, cuando el grupo se bajó y llegó a la sala de espera, comenzó la pelea.

El artículo 33 de la Ley de Aviación Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece que:

“En las aeronaves civiles no podrán abordar personas armadas, en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o enervantes”.

De acuerdo con estudios y especialistas, viajar bajo efectos del alcohol en un avión tiene diversos riesgos, entre ellos:

Efectos fisiológicos agravados: la falta de oxígeno en la cabina, combinada con el alcohol, reduce la saturación en sangre, eleva el ritmo cardíaco y puede provocar problemas respiratorios o deshidratación.

Consecuencias legales: acciones como alterar el orden, ignorar al personal, agredir a otros pasajeros o poner en peligro el vuelo, pueden resultar en multas, arresto al aterrizar, veto de por vida de la aerolínea, entre otros.

Disminución de reflejos: en caso de una emergencia, una persona en estado de ebriedad no tiene total capacidad para reaccionar adecuadamente y seguir los protocolos de evacuación.

Involucrados fueron presentados ante juez

Tras la viralización de la pelea en la Terminal 2, el AICM informó que, con el fin de preservar el orden y evitar afectaciones mayores, solicitó el apoyo de autoridades:

“Con relación a la información que circula en redes sociales, (…) esta Entidad con base en sus atribuciones, solicitó la intervención de la autoridad competente, quien presentó ante el juzgado cívico a los particulares involucrados”, se lee en un comunicado.

Hasta el momento no hay más información sobre el estatus legal de los sujetos ni sobre sus identidades.