Motociclistas asesinaron a balazos a una mujer en Tehuacán

Desde Puebla
Una mujer fue ejecutada a balazos en calles de la colonia Constituyentes en un presunto ataque directo en Tehuacán.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima caminaba sobre la calle Pico de Orizaba, en la esquina con 18 Poniente, cuando fue interceptada por tipos en motocicleta.
Testigos señalaron que los agresores se acercaron y le dispararon de manera frontal en dos ocasiones.
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