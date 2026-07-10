Comenzó el desarme del Estadio Ciudad de México tras el Mundial 2026

El histórico inmueble comienza su regreso a la normalidad después de albergar por tercera ocasión una Copa del Mundo

Leonardo Guzmán Hernández

El Estadio Ciudad de México, conocido habitualmente como Estadio Banorte, comenzó oficialmente con el proceso de desmontaje de toda la infraestructura instalada para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras la eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en los octavos de final, el inmueble vivió su último partido mundialista y ahora inicia la transición para volver a recibir encuentros de la Liga MX.

Durante las últimas horas comenzaron a trabajar grúas y personal especializado retirando la imagen oficial del torneo, estructuras temporales, señalética, publicidad y elementos arquitectónicos que fueron colocados exclusivamente para cumplir con los lineamientos de la FIFA. El recinto, que fue renombrado como Estadio Ciudad de México durante el Mundial por cuestiones de patrocinio, será entregado oficialmente por la FIFA en los próximos días para que sus administradores continúen con los preparativos rumbo al Apertura 2026.

Con esta edición, el Coloso de Santa Úrsula hizo historia al convertirse en el primer estadio en albergar tres Copas del Mundo, después de ser sede en 1970, 1986 y 2026. En esta ocasión recibió cinco encuentros del torneo, incluyendo los partidos de la Selección Mexicana. Ahora, el inmueble dejará atrás la fiesta mundialista para enfocarse en el regreso del futbol mexicano, ya que la Liga MX tiene previsto comenzar actividades a mediados de julio, apenas unos días antes de que concluya oficialmente el Mundial con la gran final.