San Pedro Cholula reduce 8.02% la incidencia delictiva en el primer semestre de 2026

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Los delitos de mayor impacto registran una disminución gracias a los operativos, la prevención del delito y la proximidad social

*9 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –Durante el primer semestre de 2026 se registró una disminución del 8.02% en la incidencia delictiva, en comparación con el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Puebla, durante el primer semestre de 2026 también se registró una reducción en diversos delitos, respecto al mismo periodo del año anterior:

• Violación simple: 87.5%

• Robo de vehículo: 29.6%

• Robo de motocicleta: 9.52%

• Robo de autopartes: 14.29%

• Robo a transeúnte en vía pública: 6%

• Robo en transporte público colectivo: 59.09%

• Narcomenudeo: 18.75%

Estos resultados reflejan el trabajo permanente que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana mediante acciones de vigilancia, prevención del delito, proximidad social y coordinación interinstitucional, con el objetivo de fortalecer la tranquilidad y el bienestar de las familias cholultecas.

RECORRIDOS DE VIGILANCIA

Durante el periodo comprendido de enero a junio de 2026 se realizaron:

• Más de 360 operativos en la cabecera municipal, barrios y juntas auxiliares.

• Más de 180 operativos coordinados con la Secretaría de Marina.

• 37 operativos coordinados con municipios de la zona metropolitana.

• Recuperación de vehículos y puestas a disposición

Como resultado de estas acciones:

• 37 personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente por su probable participación en diversos delitos.

• 1 persona fue puesta a disposición de una autoridad federal.

• 1 persona fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Homicidios.

• 1 persona fue presentada ante el Instituto Nacional de Migración.

• 392 personas fueron presentadas ante el Juez Calificador por diversas faltas administrativas.

• Se recuperaron 26 vehículos, de los cuales 22 fueron localizados sin personas detenidas y 4 con personas aseguradas.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Con el propósito de brindar atención integral y oportuna a la ciudadanía, la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas realizó:

• 461 atenciones a víctimas.

• 69 acompañamientos a distintas dependencias para brindar orientación, asistencia y seguimiento.

• Acciones en favor de las y los cholultecas

En materia de prevención del delito y fortalecimiento de la participación ciudadana se obtuvieron los siguientes resultados:

• Conformación de 28 comités vecinales.

• Realización de 22 reuniones con vecinas y vecinos.

• 9 mil 600 estudiantes beneficiados mediante pláticas y talleres sobre prevención del consumo de sustancias, salud sexual, delitos cibernéticos y otros temas preventivos.

• 13 mil 200 personas beneficiadas a través del programa “Juguemos a Circular”.

• 124 mujeres concluyeron el curso básico de manejo, fortaleciendo sus conocimientos y habilidades para una conducción segura.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recuerda a las y los cholultecas que las líneas de emergencia se encuentran disponibles para reportar cualquier situación o solicitar apoyo:

• Línea directa: 22 22 47 05 62

• Líneas directas y WhatsApp: 22 13 48 43 24 | 22 25 66 27 26

• Línea Naranja: 22 25 50 53 84