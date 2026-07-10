Otra ejecución en Puebla capital; esta vez en La Resurrección

Desde Puebla

Mataron a una persona en la entrada de la 2 de Marzo en la junta auxiliar La Resurrección, en Puebla capital.

La victima presuntamente iba en una motocicleta azul, con dirección al cerro del Marqués.

La zona fue acordonada por la policía municipal, para preservar los indicios.

Se espera el arribo de personal de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado del area de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, para el levantamiento del cadáver.

Se presume un ataque directo por ajuste de cuentas.

Se desconoce identidad de la víctima.