Karina Torres formará parte de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México”

Por Mino D’Blanc

La producción de “La Casa de los Famosos México” confirmó que Karina Torres formará parte de su cuarta temporada.

-Quién es Karina Torres:

Hay que recordar que ella es originaria de León, Guanajuato y saltó a la fama como parte de “Las Perdidas” que es uno de los fenómenos virales más importantes de los últimos años en México, mismo que le abrió las puertas como influencer y creadora de contenido y es que por su espontaneidad, sentido del humor y frases icónicas se convirtió rápidamente en una de las personalidades favoritas en las redes sociales en las que ha acumulado millones de reproducciones y seguidores.

Ha colaborado por su autenticidad y carisma en distintos proyectos de entretenimiento y algunas participaciones en programas como “Hoy”y “Cuéntamelo Ya!”, además de formar parte de la cobertura digital del propio reality show televisivo “La Casa de los Famosos”.

Ella también ha compartido con el público su experiencia como mujer trans, inspirando a miles de personas a través de una historia marcada por la perseverancia, el humor y la lucha por defender su identidad.

-Sobre “La Casa de los Famosos México”:

Es una producción de TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog. Se adentrará en la realidad de una casa habitada por un grupo de famosas personalidades quienes aisladas totalmente del mundo exterior, tendrán que convivir 24 horas al día, sabiendo que todo lo que hacen es observado. La estrecha convivencia y el reto de no ser eliminados generarán un ambiente lleno de tensión, en donde las emociones se amplifican y se vuelven más intensas.

-Transmisiones de “La Casa de los Famosos México” en su cuarta temporada:

Todo lo que ocurra durante las revelaciones de la cuarta temporada será una experiencia multiplataforma y el público la podrá seguir a través de “las estrellas”, Canal 5, Canal 9 y ViX, además de las redes oficiales de este reality, así como en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Cabe mencionar que a través de ViX los televidentes podrán ver todo en vivo en formato 24/7 y sin censura.

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” comenzará transmisiones el domingo 26 de julio a las 20:30 horas por “las estrellas”.