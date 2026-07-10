Este sábado 11 de julio se estrena “El Método Grönholm” en el Teatro Xola en CDMX

-Nueva versión mexicana de la obra icónica del dramaturgo catalán Jordi Galcerán.

-Protagonizada por Ana Serradilla, Erick Elías, Alex de la Madrid, Diego Klein, Daniel Haddad y Tito Alexander.

-Dirigida por Rodrigo Nava y producida por Retro Casa Productora.

-La ambición, la competitividad y las contradicciones del mundo corporativo son llevadas al extremo.

Por Mino D’Blanc

A partir de este 11 de julio con funciones los sábados a las 17:30 y 20:00 horas y los domingos a las 17:00 y 19:30 horas se presentará en el Teatro Xola en la Ciudad de México la obra teatral “El Método Grönholm”, la icónica comedia del dramaturgo catalán Jordi Galcerán.

La ambición, la competitividad y las contradicciones del mundo corporativo son llevadas al extremo en esta puesta en escena que en esta nueva versión dirigida por Rodrigo Nava y producida por Retro Casa Productora. Y es que la trama combina humor, tensión y una aguda observación de las relaciones humanas para retratar la dinámica de poder dentro del entorno laboral.

Ana Serradilla, Erick Elías, Alex de la Madrid, Diego Klein, Daniel Haddad y Tito Alexander son los histriones que dan vida a cada uno de los personajes de “El Método Grönholm”, que es considerada una de las comedias contemporáneas más exitosas del teatro internacional.

La historia se desarrolla en la sala de juntas de una prestigiosa empresa multinacional. Cuatro candidatos han sido convocados para la fase final de selección de un puesto ejecutivo altamente codiciado. Lo que parece una entrevista convencional pronto se transforma en un proceso tan absurdo como despiadado en el que los participantes deberán evaluarse, cuestionarse y eliminarse entre sí para avanzar. A medida que las pruebas psicológicas se vuelven más complejas, salen a la luz secretos, inseguridades y estrategias de supervivencia profesional que revelan hasta dónde está dispuesto a llegar cada uno para conseguir el trabajo de sus sueños.

Aunque la competencia es feroz, el humor es el gran motor de “El Método Grönholm”. Entre situaciones disparatadas, enfrentamientos inesperados y diálogos afilados, los espectadores encontrarán una divertida radiografía de la vida laboral contemporánea. Quienes han pasado por una entrevista de trabajo, una oficina, una junta interminable o un ambiente corporativo competitivo, inevitablemente se reconocerán en muchas de las situaciones que plantea la historia. Las risas surgen precisamente de esa identificación con las reglas no escritas del mundo empresarial y las absurdas exigencias que muchas veces acompañan la búsqueda del éxito profesional.

Desde que fue estrenada en el año 2003, “El Método Grönholm” se ha convertido en un fenómeno teatral internacional, presentándose con enorme éxito en múltiples países y consolidándose como una de las obras más representadas de la dramaturgia contemporánea en español.

Con una mezcla extraordinaria de comedia, suspenso y crítica social, la historia invita a reflexionar y a la vez a reír sobre los límites de la ambición, la ética profesional y las decisiones que se toman cuando se cree que hay mucho que ganar y aún más que perder.

Rodrigo Nava, el director, tiene más de 18 años de trayectoria, lo que lo ha consolidado como una figura relevante dentro de la escena audiovisual mexicana. Su trabajo abarca publicidad, teatro y cine, destacando producciones como “Enfermos de amor”, “Prueba perfecta”, “Finalandia” y su ópera prima “Enfermo amor”, caracterizado por una mirada fresca, dinámica y cercana al público.