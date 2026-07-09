Con “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, los niños de Atlixco podrán divertirse y aprender

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco Ariadna Ayala invita a todos los niños y niñas a disfrutar de actividades llenas de diversión, lectura y creatividad durante el periodo vacacional.
Con “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, se impulsa el desarrollo de las y los niños; realizará del 27 de julio al 14 de agosto, en un horario de 09:00 a 12:00 horas.
Las actividades se desarrollarán en las siguientes bibliotecas:
- Biblioteca Municipal Presidente Juárez, ubicada en el bulevar Ferrocarriles, colonia Centro.
- Biblioteca Ignacio Chávez Rivera, en Santo Domingo Atoyatempan.
- Biblioteca Camilo Cornejal, en La Trinidad Tepango.
- Biblioteca Joaquín Carranza Flores, en San Diego Acapulco.
- Biblioteca José Domínguez González, en San Pedro Benito Juárez.
- Biblioteca Metepec, en la junta auxiliar de Metepec.
- Biblioteca Carmen Serdán, en Santo Jerónimo Coyula.
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