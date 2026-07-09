Con “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, los niños de Atlixco podrán divertirse y aprender

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco Ariadna Ayala invita a todos los niños y niñas a disfrutar de actividades llenas de diversión, lectura y creatividad durante el periodo vacacional.

Con “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, se impulsa el desarrollo de las y los niños; realizará del 27 de julio al 14 de agosto, en un horario de 09:00 a 12:00 horas.

Las actividades se desarrollarán en las siguientes bibliotecas: