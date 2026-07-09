Lista completa de participantes de ‘La Casa de los Famosos México 2026’

MILENIO

La Casa de los Famosos México está por arrancar. Aunque la lista todavía no está completa, hoy ocurrió el tercer anuncio, lo que ha incrementado la expectativa entre los seguidores del reality, quienes ya quieren conocer a todos los habitantes.

Conforme se hagan oficiales nuevos nombres, este listado se actualizará para incluir a todos los participantes confirmados que competirán por permanecer dentro de la casa durante próximas semanas de estrategias, nominaciones y eliminaciones.

Lista de participantes de La Casa de los Famosos México 2026

Primer confirmado: Ernesto Laguardia

La figura presentada para abrir esta lista fue el reconocido actor y presentador de Televisa Ernesto Laguardia. Los rumores ya habían sido fuertes.

Segunda confirmada: Karina Torres

Nuevamente los rumores habían hecho lo suyo y fue una de las reconocidas figuras de internet llamadas Las Perdidas la presentada como la segunda inquilina: Karina Torres. Su nombre ya había sido de los principales anunciados en las redes sociales y se confirmó.

Tercer confirmada: Ximena Herrera

La actriz de El señor de los cielos será parte del reality show, en lo que será su primera participación en un formato de este tipo tras más de dos décadas en novelas y series de televisión.

¿Quién ganó La casa de los Famosos México?

Los ganadores de las tres ediciones anteriores han sido:

Primera temporada: Wendy Guevara

Segunda temporada: Mario Bezares

Tercera temporada: Aldo de Nigris

¿Cuándo inicia La Casa de los Famosos México 2026?

El estreno de la nueva temporada está programado para el domingo 19 de julio de 2026.

La gala inaugural será transmitida en vivo por Las Estrellas a partir de las 20:30 horas y marcará el inicio de las próximas semanas de convivencia, competencia y estrategias entre los habitantes que buscarán conquistar al público y mantenerse en la casa hasta la gran final.