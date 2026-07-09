MILENIO
Comenzaron los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026 y con ello estamos más cerca de conocer al campeón de la actual edición de este torneo de FIFA, donde al término de esta fase solo continuarán cuatro selecciones.
Aquí te iremos informando quiénes serán los cuatro semifinalistas de este Mundial 2026, pues será hasta el sábado 11 de julio que conozcamos a todos los clasificados.
¿Dónde serán las Semifinales del Mundial 2026?
Así como en los Cuartos de Final, todos los partidos que restan del Mundial 2026 se jugarán en Estados Unidos, por lo que las dos sedes de las Semifinales serán Dallas y Atlanta.
Sedes: Estadio Dalla y Estadio Atlanta
¿Qué equipos están clasificados a Semifinales del Mundial 2026?
La Selección de Francia, una de las favoritas para llevarse el título del Mundial 2026, fue la primera invitada a las Semifinales luego de dominar ampliamente a Marruecos, combinado al que derrotó 2-0, donde los autores de los goles fueron Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.
Francia 2-0 Marruecos
Clasificados a Semifinales del Mundial 2026 AL MOMENTO
– Francia
Partidos de Semifinales del Mundial 2026 AL MOMENTO
– Francia vs España o Bélgica | martes 14 de julio | 13:00 horas | Estadio Dallas
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