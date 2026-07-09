Una Francia apenas medianita llega a semifinales tras vencer a un timorato Marruecos 

• Mbappé y Dembélé marcaron los goles que colocaron a los franceses entre los cuatro mejores del Mundial 2026

Leonardo Guzmán Hernández

La selección de Francia confirmó su candidatura al título tras derrotar 2-0 a Marruecos en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, resultado con el que aseguró su lugar entre las cuatro mejores selecciones del torneo.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps encontró resistencia durante gran parte del encuentro, pero terminó imponiendo su jerarquía gracias a los goles de Kylian Mbappé al minuto 60 y Ousmane Dembélé al 66, sentenciando la eliminatoria en el Gillette Stadium de Boston.

La primera mitad fue muy disputada, con un Marruecos ordenado defensivamente y un inspirado Yassine Bounou, quien incluso detuvo un penalti a Mbappé antes del descanso. Sin embargo, el dominio francés terminó por reflejarse en el marcador durante la segunda parte.

Mbappé rompió el cero con un disparo colocado tras una asistencia de Désiré Doué, y apenas seis minutos después apareció Dembélé para ampliar la ventaja luego de una gran jugada colectiva iniciada nuevamente por el atacante del Real Madrid. Marruecos intentó reaccionar, pero nunca encontró la contundencia necesaria para volver al partido.

Con este triunfo, Francia se instala oficialmente en las semifinales del Mundial 2026 y ahora espera al ganador del duelo entre España y Bélgica, encuentro que se disputará este martes y del que saldrá su próximo rival en la pelea por un boleto a la gran final.

Los franceses mantienen intacto el sueño de conquistar un nuevo campeonato mundial, mientras que Marruecos vuelve a despedirse dejando una destacada imagen tras otra histórica participación en una Copa del Mundo.