Yólotl Latino dio concierto de música clásica y contemporánea

Maria Huerta
El ensamble musical Yólotl Latino presentó un concierto con piezas de música clásica y de canciones latinoamericanas en el Ex Convento de San Francisco de Asís, en Amozoc, Puebla.
El repertorio incluyó música de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, tangos, música brasileña, mexicana y canciones de la autoría del ensamble.
Yólotl Latino es un proyecto de jóvenes músicos de origen latinoamericano y europeo -México, Brasil, Colombia, Francia, Alemania, entre otros países- con sede en la ciudad de Salzburgo, Austria, cuyo objetivo principal es mostrar que, a través de la música, lo clásico y lo popular pueden converger.
“Mi recomendación es que nunca se cierren a escuchar otro tipo de música, que no cierren la posibilidad de apreciar nuevas maneras de expresar la música y de expresar la vida.”
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