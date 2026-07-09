Signa Lilia Cedillo convenio de colaboración BUAP-Tribunal Electoral de Puebla

Maria Huerta

La rectora Lilia Cedillo Ramírez encabezó la firma de convenio entre la BUAP y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), con el objetivo de contribuir a la generación de conocimiento, a fomentar el pensamiento crítico y fortalecer la confianza entre las instituciones.

En su mensaje, la rectora Lilia Cedillo señaló que los egresados son una representación del trabajo que dentro de la universidad, de ahí que este convenio tenga sentido, pues beneficiará a los estudiantes en la adquisición de experiencia y confianza.

Durante la firma, el presidente del TEEP, Israel Argüello Boy, agradeció a la rectora su apertura y colaboración.

Aseguró que se trata de una oportunidad para vincularse con una institución que es referente nacional en educación superior.

Indicó que ante los desafíos que enfrenta la justicia electoral se requiere de una preparación constante, una visión crítica y la formación de mejores profesionistas.

Por su parte, la Abogada General de la BUAP, Miriam Olga Ponce Gómez, detalló que este convenio permitirá que ambas instituciones desarrollen actividades académicas de capacitación, investigación, difusión y colaboración, todo con un propósito común, contribuir a la vida democrática y a una cultura de legalidad.

También estuvieron los magistrados Irma Josefina Montiel Rodríguez y Luis David Benítez Taboada, así como el director de la Facultad de Derecho de la BUAP, Alejandro Adrián Rebollar Mier.