Podrían seguir las lluvias en la capital poblana este jueves

María Tenahua

El Sistema Meteorológico Nacional informó que este jueves existe probabilidad de lluvia en el norte de la ciudad de Puebla.

El reporte señala que esto se registrará a partir de las 3 de la tarde y que después esta acumulación de agua se trasladará al centro y sur de la ciudad.

Se recomienda tomar medidas, para evitar hechos qué lamentar.