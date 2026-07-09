Podrían seguir las lluvias en la capital poblana este jueves

María Tenahua
El Sistema Meteorológico Nacional informó que este jueves existe probabilidad de lluvia en el norte de la ciudad de Puebla.
El reporte señala que esto se registrará a partir de las 3 de la tarde y que después esta acumulación de agua se trasladará al centro y sur de la ciudad.
Se recomienda tomar medidas, para evitar hechos qué lamentar.
You may also like
-
Puebla capital seguiŕa recibiendo desechos de todos los municipios del área metropolitana
-
Sigue la búsqueda del policía de Ocoyucan desaparecido en la lluvia
-
Sigue la búsqueda de las tres personas desaparecidas en gruta de Cuetzalan
-
Pável Gaspar no descarta buscar un cargo en 2027
-
El Mundial no se detiene: Hoy arrancan los cuartos de final con un auténtico partidazo