Otro cadáver en la carretera federal México Tuxpan

Abelardo Domínguez
Reportan otro cadáver a un costado de la carretera federal México Tuxpan, a la altura de Tecacalango.
Encontraron un hombre en estado de descomposición
El hallazgo se registró en las inmediaciones de los parajes conocidos como La Pedrera y Cruztitla entre Juan Galindo (Necaxa) y Xicotepec.
Se esperan los cuerpos de seguridad, para el levantamiento del cadáver.
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