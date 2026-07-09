Otro cadáver en la carretera federal México Tuxpan

Abelardo Domínguez

Reportan otro cadáver a un costado de la carretera federal México Tuxpan, a la altura de Tecacalango.

Encontraron un hombre en estado de descomposición

El hallazgo se registró en las inmediaciones de los parajes conocidos como La Pedrera y Cruztitla entre Juan Galindo (Necaxa) y Xicotepec.

Se esperan los cuerpos de seguridad, para el levantamiento del cadáver.