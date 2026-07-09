Asistente de presunta responsable de matar a su paciente en clínica estética solicitó amparo para no declarar: FGE

FGE identifica al presunto “tirador de la Vía Atlixcáyotl”; alista orden de aprehensión

Jorge Barrientos

La fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya identificó al presunto responsable de los ataques contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl y que en breve solicitará una orden de aprehensión para detenerlo y presentarlo ante la justicia.

La titular de la FGE explicó que las investigaciones, reforzadas con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), permitieron establecer que se trata de un hombre, quien estaría relacionado con al menos 11 agresiones cometidas contra conductores que circulaban por esta vialidad.

Aunque fue cuestionada sobre si el probable responsable aún permanece en Puebla, evitó proporcionar mayores detalles para no comprometer el desarrollo de las investigaciones y garantizar su captura.

“Estamos casi listos para solicitar lo que sigue, que es la orden de aprehensión en contra de esta persona. Tenemos que ir bien fuertes en nuestra orden de aprehensión para que no vaya a haber alguna situación adversa a nuestra investigación”, declaró.

En otro tema, Pastor Betancourt informó que la FGE emitió fichas de búsqueda contra la doctora y su hijo, señalados como probables responsables de la muerte de una mujer que acudió a la Clínica Detox, ubicada en la zona de Zavaleta, para someterse a un tratamiento estético.

Indicó que ambos son buscados para que comparezcan ante la autoridad, mientras que la asistente de la doctora promovió un amparo, para evitar presentarse a declarar ante la Fiscalía y aportar información que contribuya al esclarecimiento del caso.

Finalmente, la fiscal confirmó la baja de 100 agentes ministeriales de la FGE. Aclaró que estas separaciones se realizaron de manera paulatina desde el inicio de su administración y no de forma inmediata.

Recordó que el gobernador Alejandro Armenta Mier había informado previamente que las bajas obedecieron a diversas irregularidades, entre ellas presuntos vínculos de algunos elementos con grupos delictivos.