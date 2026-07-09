Sigue la búsqueda del policía de Ocoyucan desaparecido en la lluvia

-Desde el primer momento, se activó un despliegue interinstitucional con recorridos terrestres, helicóptero y drones.

-En las labores participan SEMAR, DEFENSA, GN, SSP, Protección Civil y policías municipales de la zona metropolitana.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- El gobierno de Puebla informa que las fuerzas de seguridad y los cuerpos de emergencia mantienen activa la búsqueda de un elemento de la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan reportado como no localizado, tras las lluvias registradas la noche del miércoles.

Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del incidente, las acciones de búsqueda se han desarrollan de forma ininterrumpida por parte de personal de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil Estatal y Municipal, así como de policías de Ocoyucan, Puebla y San Andrés Cholula.

Como parte del operativo, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos terrestres, sobrevuelos con el helicóptero de la Policía Estatal y utilizan drones que permiten inspeccionar áreas de difícil acceso y reforzar las tareas de reconocimiento.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y de las autoridades competentes, a fin de evitar información que pueda generar confusión o entorpecer las labores.

Gobierno del estado, en coordinación con autoridades federales y municipales, mantendrá desplegadas todas las capacidades operativas hasta agotar las acciones de búsqueda y expresa su reconocimiento a las fuerzas de seguridad y cuerpos de emergencia que permanecen en primera línea para salvaguardar la integridad de las familias durante esta temporada de lluvias.