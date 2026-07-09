Sigue la búsqueda de las tres personas desaparecidas en gruta de Cuetzalan

- Integran grupos especializados para el rescate
Erika Méndez
La coordinación estatal de Protección Civil integró este jueves ocho grupos especializados, para rescatar tres personas aún atrapadas en la gruta de Chichicazapan, en Cuetzalan.
El trabajo de este día estará enfocado en buceo, espeleología y rescate vertical.
Sumado a ello, fue instalado un puesto de mando y la operación de las zonas roja, media y segura, para una coordinación puntual entre las corporaciones.
Hasta el momento, han sido localizadas con vida tres personas, dos turistas y un guía, así como un hombre muerto.
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