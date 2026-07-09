Pável Gaspar no descarta buscar un cargo en 2027

Jorge Barrientos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, el diputado local Pável Gaspar Ramírez, dejó abierta la posibilidad de contender por un nuevo cargo de elección popular rumbo al proceso electoral de 2027, aunque aseguró que actualmente su prioridad es encabezar los trabajos del Poder Legislativo.

En entrevista, el legislador señaló que ha escuchado los comentarios y versiones que lo mencionan como posible aspirante a una diputación federal; sin embargo, afirmó que por el momento está completamente enfocado en su responsabilidad como presidente del Congreso local.

“No lo sé. Lo hemos comentado. Si tú ves mi perfil, donde subo mis actividades, son muchos años caminando todos los días. Agradezco mucho la intención de mis compañeras y compañeros, pero hoy honro muchísimo ser el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Toda mi intención, mis fuerzas y mi enfoque están aquí en el Congreso”, expresó.

Gaspar Ramírez destacó que mantiene un trabajo permanente en distintas regiones del estado, especialmente en la Mixteca, de donde es representante popular, además de realizar recorridos por otros municipios como Huehuetla, donde recordó que participó en el impulso del Juzgado Indígena y actualmente acompaña los trabajos relacionados con la Sala de Justicia Indígena.

Indicó que, como presidente del Congreso, atiende invitaciones de diputadas y diputados de diversas regiones de Puebla, lo que le permite mantener contacto directo con la ciudadanía.

Respecto al proceso electoral de 2027, recordó que a nivel nacional 17 estados renovarán gubernaturas y que, una vez concluida la Copa Mundial de Futbol, iniciarán los preparativos políticos rumbo a esos comicios.

Aunque insistió en que aún no son los tiempos electorales, reconoció que, si en su momento su partido lo invita a participar en una candidatura, analizará la posibilidad.

“Todos estamos interesados en la continuidad del proyecto humanista y en fortalecer a la presidenta de México. Para mí es un gran honor aportar desde la trinchera que nos toque, ya sea como diputado local o más adelante.

Concretamente, claro que sería un honor; si me invitan en su momento el próximo año, lo haremos con mucho gusto”, afirmó.

Karina Pérez no descarta buscar cansidatura de Morena en San Andrés; admite que reelegirse en 2021 fue un error

La diputada federal Karina Pérez Popoca no descartó participar en la encuesta interna de Morena para definir la coordinación municipal de San Andrés Cholula rumbo al proceso electoral de 2027 y reconoció que haber buscado la reelección como presidenta municipal en 2021 fue “un error”.

La legisladora señaló que, por el momento, está concentrada en su responsabilidad como diputada federal; sin embargo, aseguró que respetará los tiempos y mecanismos internos del partido en caso de que se abra la convocatoria para participar en la encuesta.

Pérez Popoca recordó que la decisión de contender por un segundo periodo al frente del Ayuntamiento de San Andrés Cholula no fue la mejor estrategia política, por lo que ahora privilegiará el diálogo con la militancia y la unidad del movimiento antes de tomar una determinación sobre su futuro político.

En otro tema, la legisladora hizo un llamado a la diputada federal Nayeli Salvatori para actuar con congruencia y definir si continuará desarrollando su carrera como influencer o si enfocará sus esfuerzos en sus aspiraciones políticas.

Consideró que quienes ocupan un cargo de representación popular deben asumir con seriedad la responsabilidad que implica representar a la ciudadanía y mantener una conducta acorde con esa función.

Por su parte, el también morenista Alfonso Bermúdez afirmó que los recientes escándalos relacionados con Natalia Suárez del Real afectan la imagen de Morena y podrían impactar negativamente en las aspiraciones políticas de la militante rumbo al proceso electoral de 2027.

Bermúdez sostuvo que el partido debe privilegiar perfiles que fortalezcan la confianza ciudadana y eviten controversias que puedan convertirse en un factor de desgaste político de cara a los próximos comicios.