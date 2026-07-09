Encuentran muerto al policía de Ocoyucan desaparecido durante la tromba de ayer

Habría fallecido tras acudir a auxiliar a víctimas de la lluvia

Desde Puebla

Hallan muerto a policía de Ocoyucan arrastrado en la inundación con todo y su patrulla en este municipio

El occiso fue identificado como Agustín Malo Martínez, subdirector de la policía municipal.

El oficial había acudido a la colonia Humberto Vidal, para ayudar a familias afectadas por lluvias y fue arrastrado por la corriente del río Atoyac.

Trasciende que en la patrulla estaban otras personas a las que había auxiliado.