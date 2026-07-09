Tragedia: Habrían encontrado cadáveres de las tres mujeres que estaban en la patrulla de Ocoyucan arrastrada durante la tromba

- Buscan a policía de Ocoyucan cuya unidad fue arrastrada por el río Atoyac
Erika Méndez
En Puebla buscan a un policía municipal de Santa Clara Ocoyucan, cuya unidad fue arrastrada por el desbordamiento del Río Atoyac.
Este jueves, Protección Civil instaló un Puesto de Mando para coordinar acciones con otras autoridades, a fin de dar con su paradero.
El oficial tuvo el incidente cuando se dirigía a un servicio por lluvias el pasado 8 de julio.
El vehículo ya fue localizado al interior del río, pero aún no hay rastro del hombre.
Localizan tres cadáveres de mujeres dentro del río Atoyac
Durante la búsqueda del policía municipal de Santa Clara Ocoyucan, las autoridades localizaron tres cuerpos de mujeres sin vida dentro del río Atoyac.
Secretaría de Gobernación informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió a la zona para realizar las diligencias ministeriales para el levantamiento de los cadáveres y la plena identificación.
Mientras la localización del oficial continúa, así como las maniobras de recuperación del vehículo.
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