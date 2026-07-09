María Tenahua

Puebla capital seguiŕa recibiendo desechos de todos los municipios del área metropolitana en el relleno sanitario de Chiltepeque.

Después de que renovaron el convenio respectivo, confirmó el titular de la secretaría general de Gobierno (SGG), Franco Rodríguez Álvarez.

Precisó que los municipios que acudían a este basurero retomaron el convenio, para dejar sus desechos por un período de seis meses.

Ante esto, resaltó que la empresa RESA ha cumplido casi en su totalidad las medidas de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y ya opera a un 80 por ciento.

Los municipios San Pedro San Andrés y Santa Isabel Cholula, Cuautlancingo, Coronango, Amozoc y Santa Clara Ocoyucan depositan sus desechos en este lugar, debido a la clausura del relleno sanitario intermunicipal en San Andrés Calpan.