La inflación anual fue de 3.55% en la primera quincena de junio de 2026

Staff/RG
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.
En la primera quincena de junio de 2026, el INPC registró un nivel de 145.274: disminuyó 0.11 % respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.55 por ciento. En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.10 % y la anual, de 4.51 por ciento.
El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.19 % a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.11 % y los de servicios, 0.27 por ciento.
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