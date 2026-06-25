Aumentó 0.4% el valor de producción de las empresas constructoras en abril de 2026, en términos reales y a tasa mensual

Staff/RG
La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) proporciona los principales indicadores de coyuntura sobre la actividad económica de las empresas constructoras en el país.
I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
Valor de producción
En abril de 2026 y con datos desestacionalizados, el valor de producción del sector Construcción incrementó, en términos reales, 0.4 % a tasa mensual y anual.
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