Inicia Gobierno Estatal pavimentación de seis vialidades más en la capital poblana

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Los trabajos forman parte de las 100 vialidades del programa estatal de pavimentación 2026.

Secretaría de Infraestructura despliega unidades de los Módulos de Pavimentación por lo que exhorta a la población a planificar sus traslados.

PUEBLA, Pue. – Bajo la estrategia de recuperación de vialidades para mejorar la movilidad integral en la entidad, el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta Mier, inició la pavimentación de seis vialidades más en la capital poblana. Estos trabajos forman parte del programa estatal de pavimentación 2026, donde están proyectadas 100 vialidades.

Los trabajos se realizarán en Gran Avenida, entre calle 2 Poniente y Bulevar Carmen Serdán con 2.50 kilómetros. 16 Norte-Sur, a partir de la 22 Oriente a Diagonal 18 Sur con una longitud de 3.18 kilómetros y se atenderán adicionalmente 280 metros en calle 18 Norte. Calle Mariano Matamoros, entre Avenida Fidel Velázquez e Ignacio Aldama se intervendrán 520 metros. Prolongación de Avenida 3 Sur, entre Avenida Valle de México y calle Sor Juana Inés de la Cruz se atenderán 1.88 kilómetros. Diagonal Central y Romero Vargas, entre avenidas Zapotecas y Cañada, con una longitud de 1.10 kilómetros. Por último, en 20 Oriente, de bulevar Héroes del 5 de Mayo a 24 Norte, área a intervenir de 1.10 kilómetros.

Con estas seis vialidades se atienden 10.56 kilómetros de superficie de rodamiento, lo que equivale a 309 calles pavimentadas. Por lo anterior, la administración estatal fortalece la conectividad para beneficiar a más de 1.6 millones de habitantes.

El mejoramiento de estos accesos optimizará los tiempos de traslado, garantizarán trayectos seguros, eficientes y ágiles para todas y todos los usuarios, elevando la calidad de vida de la población.

Ante el despliegue de maquinaria pesada y cuadrillas de trabajadores, la dependencia estatal exhorta a los automovilistas a conducir con precaución, por lo que recomienda planificar con anticipación sus tiempos de traslado y utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.

Cabe destacar que la ejecución de este paquete de obras es posible gracias a la donación de insumos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), lo que consolida el trabajo coordinado entre gobierno estatal y federal, con la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.