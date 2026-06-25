Sudáfrica hace la hazaña, derrota a Corea del Sur y clasifica a los dieciseisavos de final

Leonardo Guzmán Hernández

Thapelo Maseko marcó el gol que selló el boleto de los Bafana Bafana

Sudáfrica protagonizó una de las grandes sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 1-0 a Corea del Sur en Monterrey y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. Los dirigidos por Hugo Broos llegaban obligados a ganar para seguir con vida y respondieron con una actuación sólida, eliminando prácticamente a una selección surcoreana que dependía de sí misma para avanzar.

El encuentro fue muy disputado durante gran parte de la noche. Corea del Sur intentó asumir el protagonismo con figuras como Son Heung-min y Hwang In-beom, mientras que Sudáfrica apostó por el orden defensivo y los contragolpes. La diferencia llegó al minuto 63, cuando Thapelo Maseko aprovechó un descuido de la zaga asiática para marcar el único gol del encuentro y desatar la celebración de los Bafana Bafana.

Con este resultado, Sudáfrica llegó a cuatro puntos y se quedó con el segundo lugar del Grupo A, logrando una clasificación histórica a los dieciseisavos de final. Por su parte, Corea del Sur finalizó tercera con tres unidades y quedó al borde de la eliminación, aunque todavía conserva una mínima esperanza de avanzar como uno de los mejores terceros del torneo, dependiendo de una serie de combinaciones de resultados en los demás grupos.