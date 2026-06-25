Cambios en el calendario de la temporada 2026

Staff/RG

Por razones ajenas a la organización hubo cambios en el calendario de las fechas que restan por disputarse en la temporada 2026 de NASCAR México y Challenge Series.

Está confirmada la que se disputará este 26 y 27 de junio en el Ecocentro de Querétaro, pero la que aparecía para el 26 de julio en Chihuahua o San Luis Potosí, será el Súper Óvalo Potosino el que recibirá esta competencia, pero la fecha pasa al 1 y 2 de agosto.

La del 16 de agosto que se iba a correr en SLP pasa a ser ocupada por el óvalo del Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla el 22 y 23 de agosto.

La competencia que marca la novena fecha de la temporada continúa igual, será en el Autódromo de Monterrey el 4 y 5 de septiembre.

También mantiene la fecha del 26 y 27 de septiembre la carrera de Aguascalientes, que será la segunda vez que NASCAR México Series visitará tierras hidrocálidas en este 2026.

Por primera vez se visitará Yucatán, cuando el 16 y 17 de octubre el Autódromo Emerson Fittipaldi será sede de la competencia.

El 7 y 8 de noviembre NASCAR México Series y Challenge Series regresarán después de algunos años de no hacerlo. al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, para realizar el cierre de la temporada 2026.