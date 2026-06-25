Dieron pizarrazo por inicio de grabaciones de “Corazón de Marruecos”

La nueva telenovela producida por Rosy Ocampo y protagonizada por José Ron, África Zavala y Claudia Álvarez

Por Mino D’Blanc

Este martes 23 de junio en una locación ubicada en la colonia Polanco, al poniente de la Ciudad de México ante los representantes de los diferentes medios de comunicación se dio el pizarrazo por inicio de grabaciones de la telenovela “Corazón de Marruecos”, la nueva telenovela producida ejecutivamente por la reconocida y exitosa Rosy Ocampo para TelevisaUnivision.

En tan significativo evento estuvieron presentes además de la productora, parte del elenco del melodrama, entre ellas y ellos, África Zavala, José Ron y Claudia Álvarez, quienes son los protagonistas, la primera actriz Daniela Romo, Alexis Ayala, Luis Roberto Guzmán, Alberto Agnesi, Aarón Mercury y Mich Duval.

-Sinopsis: Yasmine es una mujer que sale de Marruecos, huyendo de un matrimonio forzado. Llega a México buscando libertad y un nuevo destino. Es aquí en donde conoce a León quien es heredero de un emporio joyero. Juntos desafiarán prejuicios y construirán un futuro de amor y de esperanza.

-Premisas: “Corazón de Marruecos” está basada en la telenovela clásica argentina “Muchacha italiana viene a casarse”, original de Delia González Márquez, que fue estrenada en el año 1969.

Esta nueva versión es escrita por Pedro Armando Rodríguez y Gerardo Pérez Zermeño. La historia es de Alejandra Romero, Humberto Robles, Luis Gamboa y Daniela Ochoa. Será dirigida por el experimentado Benjamín Cann y por Manuel Barajas, quien es también el director creativo. Constará de 60 capítulos y tendrá locaciones tanto en la Ciudad de México, así como en diferentes lugares del propio país Marruecos.

Cabe mencionar que “Corazón de Marruecos” es el título tentativo de la telenovela y se estrenará a finales de este año 2026 por Univision y por ViX y a principios del 2027 por “las estrellas”.