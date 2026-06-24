México hace historia, golea a República Checa y firma una fase de grupos perfecta

• El Tri cerró líder invicto, sin recibir gol y con nueve puntos de nueve posibles

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección Mexicana escribió una página dorada en su historia al derrotar 3-0 a República Checa en el Estadio Azteca y completar una fase de grupos perfecta en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Tricolor cerró como líder del Grupo A con nueve puntos de nueve posibles, convirtiéndose en la primera selección mexicana en lograr una primera ronda perfecta en una Copa del Mundo.

El encuentro comenzó muy disputado, con pocas oportunidades de gol para ambos equipos durante la primera mitad. Sin embargo, el panorama cambió en el complemento cuando apareció Gilberto “Tiloncito” Chávez, quien marcó al minuto 55 para abrir el marcador en lo que significó su debut goleador con la Selección Mexicana. Apenas seis minutos después, Julián Quiñones aprovechó una serie de rebotes dentro del área para ampliar la ventaja y encaminar la victoria del conjunto nacional.

La fiesta mexicana se completó en tiempo de compensación, cuando Álvaro Fidalgo, quien había ingresado de cambio, sentenció el encuentro al 90+4 con el tercer tanto de la noche. Además del triunfo, el partido tuvo un momento especial con el ingreso de Guillermo Ochoa al minuto 77, en un homenaje a su histórica trayectoria mundialista.

México cerró una fase de grupos histórica: tres victorias en tres partidos, cero goles recibidos y el liderato absoluto de su sector. Ahora, el Tricolor espera conocer a su rival en los dieciseisavos de final, donde buscará seguir alimentando el sueño mundialista ante su afición.