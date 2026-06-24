Con autoridad: México clasifica invicto por primera vez en la historia; pasa a dieciseisavos de final

LA JORNADA
La selección mexicana de futbol se impuso 3-0 a su similar de República Checa, con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, para avanzar a dieciseisavos de la Copa del Mundo 2026 con tres victorias y cero goles concedidos en la fase de grupos del torneo.
Con goles de Mateo Chávez (55), Julián Quiñones (61) y Álvaro Fidalgo (90+4), los dirigidos por Javier Aguirre firmaron una noche mágica en el estadio Ciudad de México para avanzar a los dieciseisavos de final del torneo como líder del Grupo A con nueve puntos.
El guardameta Guillermo Ochoa hizo historia como el primer futbolista mexicano en participar en seis Copas del Mundo. El tapatío ingresó en los últimos minutos del partido y fue ovacionado por el público.
“Memo” “Memo” “Memo”, corearon los aficionados al portero que llegó a los 153 partidos con la Selección Mexicana.
En el otro juego del grupo, Sudáfrica dio la campanada al vencer 1-0 a Corea del Sur.
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