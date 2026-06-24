Marruecos y Brasil avanzan a dieciseisavos tras una jornada llena de emociones

• Los africanos sobrevivieron a Haití; Vinicius lideró la victoria brasileña ante Escocia

Leonardo Guzmán Hernández

El Grupo C llegó a su fin dejando a Brasil como líder y a Marruecos como segundo clasificado rumbo a los dieciseisavos de final. En Atlanta se vivió uno de los mejores partidos de la fase de grupos, donde Marruecos derrotó 4-2 a Haití en un duelo lleno de emociones. Los haitianos sorprendieron al ponerse arriba en dos ocasiones, pero los africanos reaccionaron con goles de Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine para darle vuelta al marcador y asegurar su boleto a la siguiente ronda.

Mientras tanto, en Miami, Brasil venció 3-0 a Escocia y confirmó el liderato del sector. La gran figura fue Vinicius Jr., quien marcó un doblete y llegó a cuatro goles en el torneo, consolidándose como uno de los jugadores más destacados de la Copa del Mundo. Matheus Cunha completó la goleada en un partido que también marcó el regreso de Neymar, quien sumó sus primeros minutos en el certamen tras recuperarse de su lesión.

Con estos resultados, Brasil cerró la fase de grupos con 7 puntos y una diferencia de goles superior, mientras que Marruecos también terminó con 7 unidades, pero quedó en segundo lugar por diferencia de goles. Escocia quedó eliminada con tres puntos y Haití se despidió del Mundial sin poder sumar. El Grupo C fue uno de los más competitivos de la primera ronda y terminó entregando dos clasificados que llegan en gran forma a la fase eliminatoria.

Posiciones finales del Grupo C

Brasil – 7 pts

Marruecos – 7 pts

Escocia – 3 pts

Haití – 0 pts