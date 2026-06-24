Devastadores sismos de 7.2 y 7.5 sacuden Venezuela; temen miles de víctimas

AL DIÁLOGO

Los sismos en Venezuela de magnitud 7.2 y 7.5 causaron daños severos en Caracas; autoridades evalúan víctimas y afectaciones

Dos poderosos sismos en Venezuela sacudieron este miércoles el norte y centro del país, provocando el colapso de edificios, daños en viviendas y escenas de pánico entre la población.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7.2 y fue seguido apenas 39 segundos después por un segundo terremoto de magnitud 7.5, considerado el evento principal.

Edificios colapsan en Venezuela tras sismos

Los temblores se sintieron con fuerza en Caracas y otras ciudades venezolanas, además de percibirse en zonas de Colombia. Imágenes difundidas en redes sociales muestran edificios residenciales colapsados y a equipos de emergencia trabajando entre los escombros para localizar posibles sobrevivientes.

Las autoridades desplegaron operativos de rescate en distintos puntos de la capital mientras miles de personas evacuaban sus hogares por temor a nuevas réplicas.

El USGS advirtió que este tipo de secuencia sísmica, conocida como “doblete sísmico”, puede resultar especialmente destructiva debido a que dos terremotos de gran magnitud ocurren en un intervalo muy corto de tiempo.

La agencia estimó preliminarmente que el desastre podría causar daños extensos y un elevado número de víctimas, aunque hasta el momento no existe un balance oficial de fallecidos o heridos.

Alertan por posibles réplicas

Los sismos ocurrieron durante un día festivo en Venezuela, cuando muchas familias se encontraban en sus viviendas. El país se ubica en una zona tectónicamente activa donde la placa del Caribe interactúa con la placa Sudamericana, lo que favorece la ocurrencia de movimientos sísmicos de gran intensidad.

Mientras continúan las labores de rescate, las autoridades han pedido a la población mantenerse alerta ante posibles réplicas.