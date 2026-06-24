Avalan Plan de Desarrollo Institucional BUAP 2025-2029

Somos una institución con bases sólidas que puede construir hoy lo que quiere hacer y ver en el mañana”: Rectora Lilia Cedillo

Desde Puebla

Para trazar las directrices del quehacer universitario de la BUAP en los próximos años, el Consejo Universitario aprobó por mayoría de votos el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para la gestión 2025-2029, presentado por la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, el cual contempla las aportaciones de la comunidad universitaria centradas en consolidar rubros como la formación de profesionales competentes, modernización de procesos, impacto social e impulso a la investigación.

“Este PDI lo construimos todos y juntos llegaremos a las metas planteadas. Será nuestra guía para un futuro a corto, mediano y largo plazo. Pensemos que debemos preparar a nuestros estudiantes para afrontar una realidad impredecible, pero tenemos la entereza y fortaleza para ello. Somos una institución con bases sólidas que puede construir hoy lo que quiere hacer y ver en el mañana”, aseguró.

En la III Reunión y Primera Sesión Extraordinaria del Máximo Órgano de Gobierno de la institución, realizada de manera virtual, la Rectora refirió que el alcance, actualización y adecuación anual de las metas y objetivos institucionales se podrán consultar en la página electrónica www.pdi.buap.mx.

En su presentación, la Rectora indicó que el PDI recopila 4 mil 29 iniciativas de los diferentes sectores de la comunidad universitaria, así como de egresados, empleadores e integrantes de los gobiernos municipal y estatal. También integra las entrevistas de mil 753 universitarios participantes en una encuesta institucional; además de las propuestas de mesas de trabajo, en las cuales se expresaron los retos de la institución y el sentir de la comunidad universitaria. Asimismo, mencionó que 57 por ciento de las iniciativas fueron registradas por mujeres.

La doctora Lilia Cedillo externó que las demandas de los diversos sectores de la comunidad universitaria, relacionados con garantizar el bienestar integral y la salud mental, modernizar procesos y servicios, incorporar la innovación educativa con sentido humano, consolidar una agenda de sostenibilidad e inclusión, entre otras inquietudes, derivaron en acciones enfocadas a tener una institución estable en los ámbitos académico, financiero y político; capaz de innovar, dialogar y responder a los desafíos globales.

De esta manera, el Plan de Desarrollo Institucional se basa en cinco ejes estratégicos: Gobernanza inclusiva para una gestión eficiente; Procesos centrados en la formación integral del estudiante; Docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura para la transformación; Colaboración y corresponsabilidad con la agenda pública, así como objetivos estratégicos de sostenibilidad, este último se plantea por primera vez en un PDI, y proponen acciones ambientales transversales.

Cada eje dispone de cuatro objetivos estratégicos, los cuales impulsarán un proyecto detonador específico: Reforma administrativa, Oportunidades de acceso a la educación, Reforma académica integral, Proyectos de Impacto Social y Objetivos de desarrollo sostenible.

Fortalecimiento académico

En otros puntos del orden del día, los integrantes del Consejo Universitario aprobaron por unanimidad de votos la actualización del plan de estudios del Bachillerato General Universitario (BGU), modelo que reemplazará al Plan 07 y se desplegará en las 28 sedes de nivel medio superior de la institución, establecidas en la capital poblana y en el interior del estado.

En su presentación, Arturo Peña Guzmán, director de Educación Media Superior, señaló que este programa articula los acuerdos de la Nueva Escuela Mexicana. Su malla curricular se divide en seis semestres, 404 créditos e incorpora asignaturas de vanguardia, promueve las habilidades blandas, proporciona opciones vocacionales a través del Programa Aula-Escuela-Comunidad y formación propedéutica en cuatro áreas.

Con respecto a este punto, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez reconoció el trabajo de los titulares de la Vicerrectoría de Docencia, Jaime Vázquez López, y de la Dirección de Educación Media Superior, Jemina Barbosa Xochicale y Arturo Peña Guzmán, titular anterior y actual, respectivamente; así como de los profesores de las diversas academias para materializar este nuevo programa. “Es un plan que atenderá las necesidades del nivel medio superior y llevará el sello de la BUAP”.

Además, se aprobó por mayoría de votos el cambio de nomenclatura de la Licenciatura en Danza por Licenciatura en Danza y Estudios del Cuerpo, para así actualizar y ampliar el campo de estudio de esta carrera adscrita a la Facultad de Artes, enriqueciendo su formación y centrando su reflexión teórica e interdisciplinaria.

Igualmente, por unanimidad de votos se aprobó la creación del Técnico Superior Universitario en Música, a cargo de la Facultad de Artes, cuyo plan de estudios está conformado por 39 asignaturas, 3 mil 196 horas, 185 créditos, organizado en dos niveles de formación: básico y formativo. Este proyecto responde a la transformación del Técnico en Música, cuya última actualización fue en 2004. Por último, se ratificó por mayoría de votos el dictamen de no idoneidad de candidatos a la dirección de la Facultad de Derecho, periodo 2026-2030.