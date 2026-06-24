El paro de transportistas exhibe debilidad institucional: La más desprestigiada agrupación del sector se “chamqueó” a Rosa Icela Rodríguez

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Paro transportistas exhibe debilidad institucional: La más desprestigiada agrupación del sector se “chamqueó” a Rosa Icela Rodríguez

Hasta entre los perros hay razas.

Juntos, pero no revueltos, incluso en el gremio de los transportistas, que tiene varias agrupaciones que dicen representarle, pero –dicen los enterados- la más fuerte es la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, Canapat, que aglomera a las empresas más fuertes del sector, como ADO, Futura, AU, Chihuahuenses, Estrella Roja, etc.

Un escalón abajo está la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Conatram, que –en términos futbolísticos – andaría por la media tabla, sin la representatividad y fuerza reales de la Canapat, pero con un peso específico concreto y, principalmente, sin los problemas de ilegalidad y/o ilegitimidad de la organización que este miércoles puso en jaque al gobierno federal con el bloqueo de carreteras: Amotac.

Dentro del gremio transportista, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac) sería una especie de “oveja negra”, el hermano menor, rebelde, conflictivo, que siempre discute, incluso por pende… y que saca malas calificaciones, se va de pinta, destruye el vehículo familiar y comete, incluso, delitos.

Fuentes confiables enfatizaron que cerca del 80% de unidades y propietarios adscritos a la Amotac no andan en regla; es decir, que obstaculizaron carreteras hoy no solamente por la inseguridad, sino –principalmente –para continuar recorriéndolas con vehículos viejos, sin papeles, como acostumbrarían hacerlo desde su surgimiento: Video: Cierran varias carreteras en Puebla

ROBO A TRANSPORTISTA Y ROSA ICELA RODRIGUEZ, LASTRES DEL LOPEZOBRADORATO

Rafael Ortiz Pacheco, alias “el búfalo”, es el dirigente de la Amotac y, dicen quienes le conocen, acostumbra usar como pretextos los robos en carreteras, para cerrarlas y exigir ciertos privilegios a los gobiernos; es decir, que dejen circular las unidades irregulares de sus afiliados: Amotac bloquea autopista México-Puebla

Aunque la veracidad y legitimidad de ciertos transportistas de Amotac sean cuestionables por las razones arriba detalladas, nadie puede negar que los robos en carreteras federales son un verdadero problema no solamente de seguridad pública, sino también económico, ya que ese fenómeno inhibe el traslado de mercancías, el consumo, la compra de camiones, etc: Confirman que mujer detenida por robo a transporte de carga es policía estatal

Además, es innegable que los asaltos a transportistas –de carga y pasajeros – son un lastre, que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, con su “estrategia de abrazos y no balazos”, convirtió en una herencia maldita. En 2023, se iniciaron 4667 carpetas de investigación por ataques a camioneros en carreteras federales, número que implicó un aumento del 6% respecto al año anterior.

Pero lo peor todavía estaba por llegar y en 2024 los asaltos en carreteras federales se incrementaron a 16 mil incidentes reportados, incluyendo un 20 por ciento de incremento en el transporte de cargo y el uso de violencia en el 80% de los casos. Un año después, el primero del actual gobierno de la república, esas cifras se mantuvieron y repitieron las zonas con más incidentes: Vías México –Querétaro (federal 57), autopista Puebla-Córdoba y Arco Norte.

MENOS CASOS…PERO IGUAL VIOLENCIA

La semana pasada, Augusto Ramos Melo, admitió una disminución del 17 en los crímenes contra el transporte de carga, aunque todavía la violencia se utiliza en la mayoría de los casos y detalló que los estados más afectados por este delito son Guanajuato, México y Puebla, lo que es lógico, ya que por ellos tres circulan las carreteras más transitadas del país: Robos al transporte de carga bajan 17%, pero la violencia sigue golpeando a operadores

Así que los mismos transportistas reconocen que los actuales gobiernos federal y estatales lograron reducir los crímenes. Entonces, ¿por qué la Amotac puso en jaque al centro del país con el taponeo de este miércoles en la mañana, pese a que ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presumió que, según ella, había logrado desactivar la protesta?: AMOTAC Suspende Bloqueos en Carreteras del País para Este 24 de Junio

Simplemente porque “el búfalo” se “chamaqueó” a Rosa Icela Rodríguez, la engañó, le hizo bajar las defensas y, con un solo movimiento, puso en jaque a miles de ciudadanos y automovilistas del centro del país, a los que les impidió la libre circulación por varias horas, sin que sirvieran de ABSOLUTAMENTE NADA los supuestos acuerdos a los que ambos habían llegado el día anterior: ¿Habrá bloqueo de transportistas este 24 de junio?

Tanto la plaga de crímenes contra transportistas –afiliados a cualquier organización y/o independientes- como la hoy una vez más demostrada incompetencia de la secretaria de Gobernación federal son las tres del obradorato y lo prueba el hecho de que tuvo que ser uno de los funcionarios más cercanos a la presidenta de México, Omar García Harfuch, quien solucionara, al menos temporalmente, el problema.