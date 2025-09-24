Confirman que mujer detenida por robo a transporte de carga es policía estatal

Fue separada del cargo, para que se realice la investigación

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reitera que existe total comunicación y coordinación con autoridades municipales y federales en el combate a delitos de alto impacto en el estado.

En ese sentido, la institución informa que, resultado de una acción conjunta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa (DEFENSA), se logró la detención de seis hombres y tres mujeres, presuntamente dedicados al robo a transporte de carga.

Al tomar conocimiento de que una de las probables responsables es integrante activa de la Policía Estatal, de manera inmediata la Dirección General de Asuntos Internos solicitó la suspensión del servicio, a efecto de no vulnerar el debido proceso.

Asimismo, la institución colabora con la Fiscalía General del Estado (FGE) para aportar los elementos pertinentes a las diligencias que se desarrollen, con total apego a derecho.